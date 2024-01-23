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İsrail Saldırıları Nedeniyle Filistinliler Göç Etmek Zorunda Kaldı - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Nedeniyle Filistinliler Göç Etmek Zorunda Kaldı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a saldırılarını artırması nedeniyle binlerce Filistinli, Mısır sınırında yer alan Refah'a doğru göç etmek zorunda kaldı. İsrail saldırılarının yoğunlaşmasıyla birlikte Han Yunus'taki Filistinliler, soğuk kış şartları altında eşek arabalarıyla göç etmek zorunda kaldı. Refah bölgesi, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bölge haline geldi ve nüfusu 4 kat arttı. Yerinden olan Filistinliler, derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail Saldırıları Nedeniyle Filistinliler Göç Etmek Zorunda Kaldı
23.01.2024 - 11:49,
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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a saldırılarını artırması nedeniyle binlerce Filistinli, Mısır sınırında yer alan Refah'a doğru göç etmek zorunda kaldı.

İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'u geçen ay başında "savaş bölgesi" ilan etmişti.

Bu kararın ardından İsrail ordusu, sık sık havadan vurduğu Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'a kara saldırıları başlattı.

Saldırıların Han Yunus şehir merkezinde yoğunlaşması nedeniyle çoğunluğu yerinden edilmişlerden oluşan Filistinliler bir kez daha göçe zorlandı.

Eşek arabasıyla göç etmek zorunda kaldılar

İsrail saldırılarının son günlerde yoğunlaşması nedeniyle Han Yunus'taki Filistinliler, soğuk kış şartları altında bir kez daha yollara düştü.

Yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile yola düşen Filistinlilerden bir kısmı araçları olmadığı için eşek arabalarıyla göç etmek zorunda kaldı.

Zorunlu göçe zorlanan Filistinlilerin çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Soğuk havada bitap düşen bazı çocukların yollarda uykuya daldığı an kameralara yansıdı. Refah'a göç edenler arasında yaralı Filistinlilerin de olduğu görülüyor.

Refah'ın nüfusu 4 kat arttı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Mısır sınırı yakınında bulunan Refah bölgesi, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı bölge haline geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 7 Ekim'den önce yaklaşık 280 bin kişinin yaşadığı Refah, Gazze'de nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölge idi.

Ancak İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu. Yerinden olan Filistinlilerin büyük kısmı Refah'a göç etmek zorunda kaldı.

Derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyorlar

BM'ye göre, Han Yunus'tan başlayan göç öncesi Refah'ın nüfusu 4 kattan fazla artarak 1,2 milyona ulaştı ve burası Gazze'de şu an nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge haline geldi.

Yapılaşmanın düşük olması nedeniyle bölgeye göç eden Filistinliler, derme çatma çadırlardan oluşan kamplara yerleşmek zorunda kaldı.

Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yerinden edilmiş Filistinliler kış şartları altında hayata tutunmaya çalışıyor.

Refah'ta zaten içinden çıkılmaz hale gelen şartların Han Yunus'tan gelen göçlerle birlikte daha da zorlaşacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA
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