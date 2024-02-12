İsrail saldırıları nedeniyle Gazze\'deki ambulanslar yetersiz kaldı

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İsrail'in, uluslararası uyarılara rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ambulansların yaralıları taşıma konusunda yetersiz kaldığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan ambulans görevlileri, araçların, Refah kentinde hastanelere yaralı taşımaya devam ettiğini söyledi.

Sayıları çok fazla olduğu için yaralıları taşıma konusunda ambulansların yetersiz kaldığını aktaran görevliler, sivil savunma ekiplerinin de dün akşamdan beri enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kuveyt Hastanesi'nin koridorları yaralılarla dolu

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğunu, her yerde kan ve vücut parçaları bulunduğunu aktaran görevliler, Kuveyt Hastanesi koridorlarının yaralılarla dolu olduğunu, insanların yerlerde tedavi edilmeye çalışıldığını kaydetti.

İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine dün gece düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi öldürülmüş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Filistin Kızılayı, İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms, hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etmişti.