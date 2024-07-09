İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki Filistinliler zorla yerinden ediliyor

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'de boşaltılmasını istediği yerlerde yaşayan ailelerin güvenli olmayan ve yıkılan bölgelere göç etmek zorunda kaldığını duyurdu.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından, yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de Filistinlilerin 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilmelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in yeni tahliye uyarısı sonrası Gazze'deki ailelerin bulundukları bölgelerden zorla göç etmeye devam ettiği vurgulandı.

Yerinden edilen Filistinlilerin gidecekleri güvenli bir yer olmadığının altı çizilen açıklamada, "Gazze Şeridi boyunca bombardımanlar devam ediyor, insanlar patlamamış mühimmatların tehdidine rağmen yıkılan alanlara geri dönmek zorunda kalıyor." ifadelerine yer verildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 1,9 milyonu zorla yerinden edildi.

Daha önce Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, dün de kuzeyde yer alan bazı mahallelerdeki Filistinlilerden bulundukları bölgeleri tahliye etmeleri için uyarmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan paylaştığı haritalı mesajında, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Sabra, Rimal, Tel el-Hava ve Derac mahallelerindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını istemişti.

Gazze'nin kuzeyinde saldırılar yoğunlaşıyor

İsrail ordusunun saldırıları, güneyde Refah'ın yanı sıra kuzeydeki bölgelerde de yoğunlaşıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, defalarca yerinden edilen Filistinlileri yine göçe zorluyor.

Saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile rutin haline gelen zorunlu göç için bir bölgeden diğerine sürülüyor.