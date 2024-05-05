İsrail saldırıları nedeniyle tedavi olamayan Filistinli çocukların durumu kötüleşiyor - Son Dakika
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İsrail saldırıları nedeniyle tedavi olamayan Filistinli çocukların durumu kötüleşiyor

İsrail saldırıları nedeniyle tedavi olamayan Filistinli çocukların durumu kötüleşiyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucunda hastanelerin işlevsiz hale gelmesi ve sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle karaciğer ve dalak büyümesi sorunu yaşayan 9 yaşındaki Filistinli çocuk tedavi olamıyor. İsrail'in hastaneleri hedef alarak binlerce Filistinlinin sürgün edilmesi, hastaların tedaviye ulaşmasını zorlaştırıyor. Çocuğun annesi, oğlunun durumunun her geçen gün kötüleştiğini ve yurt dışına çıkması gerektiğini belirtiyor.

05.05.2024 16:40
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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve hastaneleri işlevsiz hale getirdiği Gazze Şeridi'nde karaciğer ve dalak büyümesi sorunu yaşayan ve durumu kötüye giden 9 yaşındaki Filistinli çocuk, tıbbi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7 aydır devam ederken sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle binlerce hasta ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

İsrail'in sistematik olarak hastaneleri hedef alarak işlevsiz duruma getirmesi ve binlerce Filistinlinin sürgün edilmesi nedeniyle hastalar, ihtiyaç duydukları tedaviye ulaşmakta zorluk yaşıyor.

Karaciğer ve dalak büyümesi sorunu yaşayan ve son bir ay içinde önemli ölçüde kilo kaybederek kan seviyesi düşen 9 yaşındaki Emin er-Rafi, bu hastalardan sadece biri.

Küçük çocuğun kaldığı Aksa Şehitleri Hastanesindeki doktorlar, İsrail saldırıları ve ablukası sonucu sağlık sisteminin çökmesi ve tıbbi imkansızlıklar nedeniyle hastalığının tanısını net bir şekilde koyamıyor.

Hastalığının tanısı ve tedavisi için yurt dışına çıkması gerekiyor

Oğlunun sağlık durumundan endişeli olan anne Ummu Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana sağlık hizmetlerinin çok kötüye gittiğini ve oğlunun hastalığın tanısı ve tedavisi için yurt dışına çıkması gerektiğini söyledi.

Karaciğer ve dalak büyümesi olan Emin'in mart ayından beri Aksa Şehitleri Hastanesinde yattığını ifade eden anne, doktorların çocuğunun sağlık durumuyla ilgili tam bir bilgi veremediklerini söyledi.

Ummu Emin, oğlunun durumunun her geçen gün daha kötüye gittiğini belirterek, uzun yıllardır devam eden ablukanın yanı sıra 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılar, yakıt girişinin engellenmesi ve hastanelerin direk hedef alınması gibi nedenlerle hastanelerin yeterli sağlık hizmeti sunamadığını ve Filistinlilerin ihtiyaçları olan tedaviye erişemediklerini dile getirdi.

Ummu Emin oğlunun sağlık durumuyla ilgili süreci şu sözlerle özetledi:

"Başlangıçta ağır enfeksiyonu vardı, sonra aniden kanı normal değerlerin çok altına düştü. Karnında şişkinlik oluşmaya başladı. Karaciğer ve dalak büyümesi olduğu ortaya çıktı ancak doktorlar tam olarak tanı koyamıyor. Hastalığın tanı ve tedavisi için yurt dışına çıkmamız ve detaylı testler yaptırmamız gerekiyor. İsrail saldırıları, ablukası ve neden olduğu tıbbi imkansızlıklar nedeniyle Gazze'de bu testleri yaptıramıyoruz."

Oğlunun eskisi gibi çok hareket edemediğini ve bitkin bir şekilde yattığını ifade eden Ummu Emin, "Emin, önceden hareketli, sosyal bir çocuktu. Arkadaşlarıyla oyunlar oynardı. Durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Oğlumun en kısa sürede iyileşmesini ve eski sağlığına kavuşmasını istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırıları nedeniyle tedavi olamayan Filistinli çocukların durumu kötüleşiyor - Son Dakika

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