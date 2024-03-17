İsrail saldırıları sonucu enkaz altında kalan çocuklar için acılı anne feryat etti

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İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan evinin enkazı altında 2 çocuğu kalan Gazzeli anne, gözyaşları içinde, "Onları bir kez daha diri ya da ölü olarak göreyim." diye feryat etti.

İsrail güçleri, İsrail hapishanesinden serbest bırakılan esir Vefa el-Bus'un Gazze kentinin er-Rimal semtindeki evinin bulunduğu binayı bombaladı.

Bombardıman sonucu enkaza dönen evde El-Bus'un çocukları Bera ve Hasan enkaz altında kaldı.

Çocuklarından geriye kalan oyuncak ve eşyalara sarılan Gazzeli anne, enkaz başında gözyaşı döktü.

AA'ya konuşan acılı anne, "Yetkililere ve tüm dünyaya haykırıyorum; gelin çocuklarımı enkaz altından kurtarın. İçim kan ağlıyor." diye konuştu.

"Onları bir kez daha diri ya da ölü olarak göreyim"

Hasan ve Bera için gözyaşı döken anne, "Onları bir kez daha diri ya da ölü olarak göreyim." dedi.

"Lütfen acele edin, gitmeden onları kurtarın." diyerek yetkililerden yardım isteyen acılı anne, eğer hayatlarını kaybetmişlerse çocuklarını kendi elleriyle defnetmek istediğini söyledi.

Vefa el-Bus, oğlu Bera'nın topunu gösterip, onu futbol kulübüne kendisinin yazdırdığını dile getirdi.

Onlardan geriye yalnızca elinde tuttuğu oyuncakların kaldığını söyleyen acılı anne, İsrail saldırılarının son bulması çağrısında bulundu.