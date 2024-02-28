İsrail saldırıları sonucu Gazze\'de kıtlık ve açlık tehlikesi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinliler "öldürücü derecede" kıtlığa maruz kalıyor.
Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya şehri sakinlerinden 48 yaşındaki Filistinli Fethi Said, AA muhabirine, İsrail'in saldırıları ve abluka sebebiyle insani felaket haline gelen kıtlık ve açlık tehlikesi altında ailesiyle verdikleri yaşam mücadelesini anlattı.
Said ve ailesi, bir tencere suda nohut pişirerek kıtlığa karşı koymaya çalışırken, Halife Bin Yasin okulunun bahçesinde yerinden edilmiş kişiler için inşa edilen sığınma merkezinde kalıyor.
Beyt Lahiya'daki evi İsrail bombardımanında yıkılan Said ve ailesi, binlerce Filistinli aile gibi sığınma merkezinde hayata tutunmaya çalışıyor.
Aylardır ailesiyle sığınma merkezinde
"Savaşın 22. gününde evimiz bombalandı ve yerle bir edildi." diyen Said, bir komşu evine sığındıklarını fakat bölgeye yönelik şiddetli bombalanmanın devam ettiğini aktardı.
Said, "Okula yerleştikten sonra 9 Aralık'ta İsrail güçleri etrafımızı sardı. Bütün erkekler okuldan çıplak olarak çıkarıldı ve gece yarısına kadar açıkta bırakıldı." dedi.
Sığınma merkezindeki hayat koşullarının zorlu olduğuna dikkati çeken Said, aşırı kalabalığın yanı sıra içmek ve yıkanmak için su bulamadıklarını kaydetti.
"Okuldaki diğer ailelerle birlikte, 20 gündür un ve buğday ekmeği hatta hayvan yemi ile karıştırılmış ekmek bile yiyemedik." diyen Said, Gazze'nin kuzeyinde yaşananları "gerçek kıtlık ve felaket" şeklinde nitelendirdi.
"Gıda çok pahalı ve az"
Gıda fiyatlarının aşırı pahalı olduğunu ve bulunamadığını belirten Said, yardımların bölgeye ulaşamadığını hatırlatarak, "25 kilogram bir çuval unun fiyatı, eğer bulunabilirse 3 bin şekele ulaşıyor ( yaklaşık 828 dolar), sebze ise çok az ve bulunabilmesi zor, hastalıklar da arttı." diye konuştu.
Beslenme ve hijyen sıkıntısı sebebiyle 3 çocuğunun hepatit hastalığına yakalandığını bildiren Said, onları Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesine götürdüğünü ancak orada da durumun zor olduğunu dile getirdi.
Bölgede kıtlık felaketinin artarak devam ettiğini anlatan Said, gıda ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği yüzünden çocuklar başta olmak üzere tüm Filistinlilerin hayatta kalma mücadelesi verdiğini sözlerine ekledi.
Gazze'nin kuzeyine insani yardım erişimi sorunu
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 16 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin Gazze'nin kuzeyine yönelik insani yardım misyonlarının yüzde 51'ini reddettiğini duyurmuştu.
Gazze'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 300 bin Filistinlinin insani yardıma erişimden büyük ölçüde mahrum kaldığı ve artan bir kıtlık riskiyle karşı karşıya bulundukları belirtiliyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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