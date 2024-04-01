CENEVRE, 1 Nisan (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin 18 Mart'ta Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi'ne düzenlediği ikinci baskından bu yana 21 hastanın yaşamını yitirdiğini söyledi.
Ghebreyesus sosyal medya platformu X üzerinden Pazar günü yaptığı açıklamada Şifa Hastanesi'nden bir sağlık çalışanının verdiği bilgiye atıfta bulunarak, "Hastane çevresinde saldırılar devam ediyor" ifadesini kullandı.
Ghebreyesus, aralarında 4 çocuk ve kritik durumdaki 28 hastanın da bulunduğu 100'den fazla hastanın yeterli bakım imkanlarından yoksun şekilde hastanede mahsur kaldığını belirterek, "Birçoğunun yaraları enfeksiyon kapmış durumda. Ayrıca susuz kaldılar" dedi.
Hastanede giderek kötüleşen durumdan duyduğu endişeyi dile getiren Ghebreyesus, son derece kötü hijyen koşulları ve susuzluk nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayıldığını söyledi.
Ghebreyesus, "Yiyecek son derece sınırlı. Bu ise durumları giderek ağırlaşan diyabet hastaları için potansiyel hayati tehlike oluşturuyor" uyarısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü, hayat kurtarmak için hastaları başka yerlere nakletmek üzere İsrail'e bölgeye erişimi ve insani yardım koridorunun açılmasını kolaylaştırma çağrısı yaptı.
Son Dakika › Güncel › İsrail saldırıları sonucu Şifa Hastanesi'nde 21 hasta hayatını kaybetti - Son Dakika
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