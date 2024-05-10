İsrail saldırıları sonucu yerinden edilenlerin sayısı 110 bine çıktı - Son Dakika
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İsrail saldırıları sonucu yerinden edilenlerin sayısı 110 bine çıktı

İsrail saldırıları sonucu yerinden edilenlerin sayısı 110 bine çıktı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 6 Mayıs'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'tan ayrılanların sayısının tahmini 110 bine çıktığını duyurdu. İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle zorla yerinden edilmelerin sürdüğü belirtilirken, Gazze'de hiçbir yer güvenli değil ve yaşam şartları çok kötü. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi ve çoğu Refah kentine sığındı. Refah'ta ise nüfusun 280 binden 1,5 milyona çıktığı ve altyapının yetersiz olduğu kamplarda yaşam mücadelesi verildiği belirtiliyor.

10.05.2024 09:47
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 6 Mayıs'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı, yaklaşık bir milyon yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'tan ayrılanların sayısının tahmini 110 bine çıktığını duyurdu.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle zorla yerinden edilmelerin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "UNRWA, yaklaşık 110 bin kişinin güvenlik arayışıyla Refah'tan kaçtığını tahmin ediyor. Ancak Gazze'de hiçbir yer güvenli değil ve yaşam şartları çok kötü. Tek umut acil ateşkes." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Gazze'de yerinden edilenlerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırıları sonucu yerinden edilenlerin sayısı 110 bine çıktı - Son Dakika

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