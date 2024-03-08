İsrail Saldırıları Sonucunda Gazze'de Can Kaybı 30 Bin 878'e Yükseldi

İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'den düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 78 artarak 30 bin 878'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 154 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte 78 Filistinliyi öldürdüğü, can kaybının 30 bin 878'e yükseldiği aktarılan açıklamada, son saldırılarda 104 Filistinlinin yaralanmasıyla yaralı sayısının ise 72 bin 402'ye çıktığı kaydedildi.
İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 72'sini çocuk ve kadınların oluşturduğu belirtilen açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "8 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
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