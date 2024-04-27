İsrail Saldırıları Sonucunda Gazze'de Can Kaybı Artıyor - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Sonucunda Gazze'de Can Kaybı Artıyor

İsrail Saldırıları Sonucunda Gazze\'de Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun 204 gündür devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde can kaybı artmaya devam ediyor. Son 24 saat içinde 32 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 34 bin 388'e yükseldi. Ayrıca 69 kişi de yaralandı. İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülere ulaşamıyor.

27.04.2024 13:33
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İsrail ordusunun 204 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 32 artarak 34 bin 388'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 204 gündür Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 388'e, yaralı sayısının da 77 bin 437'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Sonucunda Gazze'de Can Kaybı Artıyor - Son Dakika

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