İsrail saldırılarına rağmen Gazze'de yüksek lisans tezi savunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail saldırılarına rağmen Gazze'de yüksek lisans tezi savunuldu

İsrail saldırılarına rağmen Gazze\'de yüksek lisans tezi savunuldu

İsrail'in 7 aydır süren saldırılarına rağmen Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinli Salah Muhammed Ahmed el-Ayidi, çevrim içi katıldığı komisyonda yaptığı tez savunmasıyla yüksek lisans derecesi elde etti. Ayidi'nin tezi, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı kamplarda yaptığı bir saha çalışmasına dayanıyor. Gazze El Ezher Üniversitesi Rektörü Ömer Milad, Ayidi'nin başarısını zor şartlar altında tamamlamasını bir meydan okuma olarak nitelendirdi. Gazze'de yerinden edilenlerin son sığınağı olan Refah kentinde yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarından dolayı zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

06.05.2024 02:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli Salah Muhammed Ahmed el-Ayidi, yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı kamptan çevrim içi katıldığı komisyonda tezini başarı ile savunarak yüksek lisans derecesi elde etti.

Gazze El Ezher Üniversitesinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, yüksek lisans öğrencisi Salah Muhammed Ahmed el-Ayidi'nin, İsrail'in kara saldırıları başlatmakla tehdit ettiği Refah kentinde çevrim içi katıldığı komisyonda işletme alanında yüksek lisans tezini savunduğu bildirildi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinli Ayidi'nin Gazze El Ezher Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde yaptığı yüksek lisans tezinin başlığının, "Yedekleme planlamasının yeterliklerin korunması üzerindeki etkisi. (Güney bölgelerindeki bankalar üzerine bir saha çalışması - Filistin)" olduğu aktarıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 4 öğretim görevlisinin yer aldığı komisyon, Filistinli Ayidi'ye yüksek lisans derecesi verilmesini kararlaştırdı.

"Bu topraklar üzerinde yaşamaya değer şeyler var"

Ayidi, "Kayıplara, yaralara ve acılara rağmen umut kaldıkça eğitim yolculuğuna devam edeceğim. Bu topraklar üzerinde yaşamaya değer şeyler var." dedi.

Sened Haber Ajansında yer alan habere göre Ayidi, başarısını İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden, yaralanan, yerinden edilen, evleri yıkılanlar ile alıkonulan Filistinlilere ithaf etti.

Üniversite Rektörü Ömer Milad, yüksek lisansını başarıyla tamamlayan Ayidi'yi kutlayarak, zor şartlar altındaki öğrencilerin eğitimi tamamlamasına yardımcı olan öğretim üyelerine de teşekkür etti.

Ayidi'nin tez savunmasına ilişkin Milad, "Yerinden edilenlerin kamplarından gelen bu savunma, imkansız nedir bilmeyen bir halk için yeni ve süregelen bir meydan okumadır." ifadesini kullandı.

Milad, "Öğrenciler ve öğretim görevlileri, Gazze Şeridi'nde devam eden vahşi saldırılar nedeniyle zor ve karmaşık koşullar altında yaşıyor." diye konuştu.

Gazze'de yerinden edilenlerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe edilirken, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Muhammed Ahmed, Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarına rağmen Gazze'de yüksek lisans tezi savunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:49 Hamas, Kahire’deki müzakerelerin sona erdiğini açıkladı Hamas, Kahire'deki müzakerelerin sona erdiğini açıkladı
23:10 Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi’ni kuruyor Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi'ni kuruyor
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
19:21 Dışişleri Bakanı Fidan: İki devletli çözüme gidilmezse bu son Gazze savaşı olmayacak Dışişleri Bakanı Fidan: İki devletli çözüme gidilmezse bu son Gazze savaşı olmayacak
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
00:37 Aksaray’da Yağış Nedeniyle Ağıl Çöktü, 50 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu Aksaray'da Yağış Nedeniyle Ağıl Çöktü, 50 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
00:07 Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz
23:34 Dries Mertens: Bu hafta sözleşme görüşmeleri olacak Dries Mertens: Bu hafta sözleşme görüşmeleri olacak
23:16 Van’ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:09 Brezilya’yı vuran sellerde can kaybı 76’ya yükseldi Brezilya'yı vuran sellerde can kaybı 76'ya yükseldi
23:03 Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım oldu Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım oldu
22:37 Endonezya’nın Batı Papua eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:17 Mersin’de yol kenarında terk edilmiş bebek bulundu Mersin'de yol kenarında terk edilmiş bebek bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 02:55:14. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail saldırılarına rağmen Gazze'de yüksek lisans tezi savunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement