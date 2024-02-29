İsrail saldırılarına tepki olarak kendini yakan Amerikalı askerin arkadaşı: Savaşa bakışımız değişti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak kendini yaktıktan sonra hayatını kaybeden Amerikalı asker Aaron Bushnell'in askerlik arkadaşı Levi Pierpont, kendisi ve Bushnell'in orduda şahit oldukları olaylar nedeniyle zaman içinde savaşlara bakışlarının değiştiğini söyledi.
Pierpont, Bushnell hakkında "Democracy Now" adlı ABD merkezli internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Bushnell ile Hava Kuvvetlerindeki temel eğitim sırasında tanıştığını belirten Pierpont, arkadaşının güçlü bir adalet duygusuna sahip olduğunu ifade etti.
Pierpont, kendisinin vicdani rette bulunarak Temmuz 2023'te ordudan ayrıldığını, Bushnell'in de o dönemde askerliği bırakmayı düşündüğü ancak kendisiyle aynı yolu izlememeye karar verdiğini söyledi.
Sosyal medyada ABD'deki sosyal adalet hareketleri hakkında içerik üreten insanlar tarafından cesaretlendirildiklerini vurgulayan Pierpont, "Yıllar geçtikçe ikimizin de savaşa ilişkin inançlarının değiştiğini biliyorum, bunun nedeni büyük ölçüde orduda gördüklerimiz ve ordunun bir parçası olduğumuz için öğrendiklerimizdi." ifadesini kullandı.
Pierpont, Bushnell'in kendisini ateşe verdiği haberlerini duyunca yıkıldığını ve ağladığını dile getirdi.
Aaron Bushnell'in kendisini ateşe vermesi
ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.
Üzerinde askeri üniforması bulunan Bushnell, nefesi kesilene kadar " Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.
Büyükelçilik polislerinden birinin, alevler içinde kalan Bushnell'e silahını doğrultup beklediği, diğer polisin de "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var." diyerek alevleri söndürmeye çalıştığı görülmüştü.
Metropolitan Polis Departmanı, 25 yaşındaki Bushnell'in, kendisini yakmasının ardından yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › İsrail saldırılarına tepki olarak kendini yakan Amerikalı askerin arkadaşı: Savaşa bakışımız değişti - Son Dakika
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