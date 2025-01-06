İsrail Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

AA'ya konuşan görgü tanıkları, saldırıda Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki "Berekat" ailesinin evinin hedef alındığını aktardı.

Ehli Baptist Hastanesi kaynakları da İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze'deki Durc Mahallesi'nde bulunan El-Ömeri el-Kebir Camisi çevresinde yerinden edilmişlerin sığındığı bir eve düzenlediği saldırıda bir kadın ile bir çocuğun yaşamını yitirdiği ve yaralananların olduğunu belirtti.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırıda ikiz kardeşlerin, Refah kentinin kuzeyindeki Misbah bölgesinde düzenlediği saldırıda da iki kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail ordusunun, gece saatlerinde, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 805 Filistinli öldü, 109 bin 64 kişi yaralandı.