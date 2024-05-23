İsrail saldırılarında en az 10 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail saldırılarında en az 10 çocuk hayatını kaybetti

İsrail saldırılarında en az 10 çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyini hedef alan saldırılarında en az 10'u çocuk 17 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçlerinin, Gazze kentinin merkezindeki ed-Derec Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu en az 10'u çocuk 16 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Refah kentinde, 'eş-Şair' ailesine ait evin hedef alınması sonucu da bir Filistinli öldü. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

23.05.2024 08:17
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyini hedef alan saldırılarında en az 10'u çocuk 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde 2 eve saldırı düzenledi.

İsrail güçlerinin, Gazze kentinin merkezindeki ed-Derec Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu en az 10'u çocuk 16 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Refah kentinde, "eş-Şair" ailesine ait evin hedef alınması sonucu da bir Filistinli öldü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 285'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 634 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 517 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında en az 10 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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