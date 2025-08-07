İsrail Saldırılarında 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine yardım almak isteyen siviller vardı.

Sağlık alanından kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu biri kadın, biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusunun bir evi hedef alması sonucu biri yaşlı, 2'si kadın 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun yine bir evi hedef alması sonucu 2'si çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu bir anne ve kızı yaşamını yitirdi.