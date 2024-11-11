İsrail Saldırılarında 18 Ölü - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 18 Ölü

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 14 bin kişi yaralandı.

11.11.2024 23:46
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İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda farklı noktalara düzenlediği saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, ülkenin güneyindeki Sur, Sayda ve Nebatiye ile doğusundaki Bekaa Vadisi'nde farklı noktalara düzenlenen saldırılarda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İsrail saldırıları sonucu, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Sarife beldesinde 3 kişi hayatını kaybederken Sayda kentine bağlı Seksekiyye beldesinde 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı.

Yine ülkenin güneyinde bulunan Nebatiye kentine bağlı Bint Cübeyl bölgesindeki Şakra, Burc Kalaviye ve Yater beldeleri de İsrail saldırılarının hedefi olurken Burc Kalaviye'deki saldırıda 3, Yater'deki saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nin batı kısmında kalan bir kasabaya düzenlenen İsrail saldırısında ise 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Nebatiye'de bir camiyi hedef aldı

Ayrıca İsrail savaş uçakları, Nebatiye'ye bağlı Beyad bölgesinde bulunan tarihi bir camiyi hedef alarak yerle bir etti.

Nebatiye'nin Ensar ve Kefr Rumman bölgeleri de birçok kez İsrail saldırılarının hedefi oldu.

???İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 243 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 194'ü çocuk ve 621'i kadın olmak üzere toplam 3 bin 243 kişi öldü, 14 bin 134 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 18 Ölü - Son Dakika

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