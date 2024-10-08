İsrail Saldırılarında 27 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 27 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli yaşamını yitirdi.

08.10.2024 14:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu El-Bureyc Mülteci Kampı'nda Abdulhadi ailesinin 3 katlı evini hedef aldı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 16 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin naaşları ve yaralanan 27 kişi Avde Hastanesine getirildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda ise Ebu Nahl ailesinin evine yapılan saldırıda 1 kadın ve 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, kampın kuzeyindeki Netzarim ekseninde konuşlanmış İsrail askeri araçları aralıklı olarak Nusayrat'ın batısını hedef aldı.

İsrail ordusu Han Yunus ve Refah kentinde de hava saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusunun insansız hava aracının (İHA) Refah'ın kuzeyindeki Hirbet el-Ades'te bölgesinde bir su dolum istasyonunda toplanan sivilleri bombalaması sonucu 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Hirbet el-Ades'te El-Emin Muhammed Camisini bombalamasında da Filistinli 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze kentindeki Zeytun ve Es-Sabra mahallelerinin yanı sarı Cibaliya Mülteci Kampı'na da topçu atışı gerçekleştirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 27 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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