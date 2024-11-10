İsrail Saldırılarında 27 Ölü

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İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 27 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılardaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in, Lübnan'ın orta kısmında yer alan Cebeli Lübnan'a bağlı Cubeyl'de bir noktaya düzenlediği saldırıda, 3'ü çocuk 20 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken bölgede arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Batı Bekaa da İsrail'in hedefi oldu

Açıklamaya göre, gece Bekaa'nın batısında yer alan Sohmor ve Meşgara'ya da saldırılar düzenlendi.

Sohmor'daki saldırıda 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı, Meşgara'da ise 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İsrail, sağlık merkezini hedef aldı

İsrail'in Sayda'da Hizbullah'a bağlı İslami Sağlık Kurumu ve Sivil Savunma'ya ait merkeze yönelik düzenlediği saldırıda 3 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Ayrıca dün Lübnan'ın güneyindeki Sur'a bağlı Deyr Kanun Ras el-Ayn ile Ayn Bial köylerindeki ilk yardım görevlilerinin toplanma noktasını hedef alan saldırıda ölenlerin sayısının ise 17'ye yükseldiği bildirildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılar sürüyor

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, ülkenin doğusundaki Baalbek ile güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerinin çeşitli bölgelerine yönelik şiddetli hava saldırıları gece ve sabah saatlerinde de sürdü.

İsrail, Mercayun'daki Hıyam'a ve Sur'daki Ras el-Ayn bölgelerini yoğun topçu bombardımanına tuttu.