İsrail Saldırılarında 28 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 28 Filistinli Hayatını Kaybetti

26.06.2025 13:04
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 28 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin ve çocukların da bulunduğu 28 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir evin hedef alındığı İsrail saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, Gazze'deki Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerine kaldırıldı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde Filistinlilerin toplu halde bulunduğu alanı vurdu. Saldırıda 3 Filistinli öldü, bir kişi ağır şekilde yaralandı.

İsrail, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu

Gazze kentinin kuzeybatısında bulunan Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Amr bin el-As Okulu İsrail savaş uçaklarınca vuruldu.

Saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Netzarim Koridoru yakınında yardım bekleyenleri hedef aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınında Gazze Vadisi Köprüsü çevresinde yardım almak için bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail topçusu Gazze Şeridi'nin orta kesimini vurdu

İsrail topçusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah'ın güneydoğusundaki Vadi es-Selka'ya düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail'in topçu saldırısında da 2 Filistinli yaralandı.

İsrail, Han Yunus'ta Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları vurdu, 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un merkezindeki bir bina İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Saldırıda 2 Filistinli öldü.

İsrail İHA'larından Han Yunus'un batısındaki Ürdün Sahra Hastanesi çevresine ateş açıldı, 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail ordusuna ait hücumbotlardan da Han Yunus kıyısına yoğun ateş açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 28 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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