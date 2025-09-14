İsrail Saldırılarında 33 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İsrail Saldırılarında 33 Filistinli Hayatını Kaybetti

14.09.2025 16:17
İsrail ordusu Gazze'de düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok yaralı var.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerinde düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından ve sağlık alanındaki kaynaklardan alınan bilgilere göre İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim alanlarını, insani yardım bekleyenleri, evleri, çadırları ve araçları hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Hava semtinde Esirler Bakanlığına ait bir bina vuruldu. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Bombalanan binanın Filistin Mülteci Kampının idaresinde kullanıldığı öğrenildi.

Tel el-Heva'nın Barselona bölgesinde bir binanın bombalanması sonucu da 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentin batısındaki Eş-Şifa Hastanesi önünde insansız hava aracının (İHA) sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Kentin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde İsrail ordusu bir evi bombaladı. Saldırıyla ilgili ölü veya yaralı bilgisi verilmedi.

Gazze kentinin batısındaki Ayidiyye Caddesine düzenlenen dron saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail, Tel el-Heva'da yer alan El-Hur Kavşağı bölgesi ve bir fakülte yakınında ev ve binaları "robot" adını verdiği patlayıcılarla havaya uçurdu.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan'ın doğusundaki bölgeler de hava ve topçu saldırıları ile hedef alındı.

İsrail ordusu, kentin çeşitli noktalarında, derhal bölgenin boşaltılması yönünde ifadelerin yer aldığı broşürler atmaya devam etti.

Gazze'nin orta ve güney kesimlerine saldırılar

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinin güneyinde El-Bahriyye bölgesi yakınında sığınmacıların kaldığı çadırı vurdu. Saldırıda ikisi kadın, 3'ü çocuk 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimlerindeki El-Megazi Mülteci Kampında bir evi hedef alan bombalı saldırıda bir baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde insani yardım alabilmek için bekleyenler hedef alındı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail topçu birlikleri Han Yunus kentinin güneyinde ve orta kesimlerinde çeşitli bölgeleri bombaladı, bölgede konuşlanan askeri araçlardan çevreye ateş açıldı.

Han Yunus'un orta kesimlerini hedef alan topçu saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail güçlerinin, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde de sivillerin toplandığı bir noktayı vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

