İsrail Saldırılarında 4'ü Çocuk 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in aylardır saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde iki evi hedef alması sonucu 4'ü çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti.
Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden 4'ü çocuk 5'i kadın 12 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiği belirtildi.
Açıklamada hastaneye ayrıca 10 yaralı Filistinlinin de ulaştırıldığı aktarıldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.
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