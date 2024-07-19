İsrail Saldırılarında 4'ü Çocuk 12 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 4'ü Çocuk 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in aylardır devam eden saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde iki ev hedef alındı ve 4'ü çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti. Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi'ne getirilen cenazelerin yanı sıra 10 yaralı da hastaneye ulaştırıldı. İsrail'in saldırıları sonucu ise 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

19.07.2024 15:19
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İsrail'in aylardır saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde iki evi hedef alması sonucu 4'ü çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden 4'ü çocuk 5'i kadın 12 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiği belirtildi.

Açıklamada hastaneye ayrıca 10 yaralı Filistinlinin de ulaştırıldığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Çocuk, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 4'ü Çocuk 12 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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