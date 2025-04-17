İsrail Saldırılarında 40 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 40 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında iki aile tamamen yok olurken, toplam 40 Filistinli yaşamını yitirdi.

17.04.2025 16:14
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında iki ailenin tüm fertlerinin yer aldığı 40 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinliler aleyhinde "korkunç suçlar" işlemeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef aldı.

Saldırı nedeniyle çıkan yangında naaşlar da yandı

Saldırı sonucu çoğu kadın ve çocuk en az 15 Filistinli hayatını kaybetti. Bombardımanın neden olduğu yangında naaşların da yandığı kaydedildi.

Hastane kaynakları ise söz konusu saldırıda ölenlerden 5'inin çocuk, 4'ünün ise kadın olduğu bilgisini verdi.

Sivil Savunma Müdürlüğünün açıklamasına göre ayrıca İsrail güçleri Han Yunus'un batısındaki Ebrac Tayyibe bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı çadırı da bombaladı.

Saldırıdan sonra bir çocuk ile babasının cansız bedeni ile 7 yaralıya ulaşıldı.

Güneydeki Refah kentinde ise İHA ile düzenlenen saldırıda 1 Filistinli öldürüldü, biri yaralandı.

İsrail helikopterlerle Han Yunus'un doğusundaki Abasan Kebira beldesinde "Ebu Dan" ailesinin evini bombaladığı saldırıda yaralananlar oldu.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun Refah'ın kuzeyinde sivillerin yaşadığı konutların havaya uçurduğunu aktardı.

Ayrıca Refah'ın kuzeyindeki ile Han Yunus'un güneyindeki bölgelerin topçu atışlarıyla vurulduğu belirtildi.

İsrail askeri araçlarının Refah'ın kuzeyindeki Mirac bölgesinden Han Yunus'un güneyindeki Kayzan Ebu Reşvan'a doğru ilerlediği, ateş açtığı kaydedildi.

Gazze'nin orta kesimlerine saldırılar

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusunda Filistinli sivillerin toplandığı bölgenin hedef alındığı saldırıda ise 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye bölgesini hedef alan topçu saldırılarında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyi ile Nusayrat'ın kuzeydoğusu topçu atışlarıyla vuruldu, Nusayrat Mülteci Kampı sahili savaş gemileri tarafından bombalandı.

Okul hedef alındı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı El-Eyyubiyye Okulu'nu bombaladı.

İsrail'in saldırısında en az 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait İHA, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde de bir çadırı vurdu.

İki aile tamamen yok edildi

Saldırılarda anne, baba ve 5 çocuğu olmak üzere 7 kişilik Filistinli Asliye ailesi yok edildi, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Meşru Beyt Lahiya'da yine bir çadırı hedef aldığı saldırıda ise Muhammed Atal ailesinden anne, baba ve 4 çocuğu olmak üzere 6 kişilik aile hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinin doğu bölgelerini yoğun şekilde bombaladı, askeri araçlar ve dronlardan ateş açıldı.

İsrail savaş gemilerinden de Gazze kenti kıyıları bombalandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 40 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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