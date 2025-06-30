İsrail Saldırılarında 40 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırıda 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de sivil bölgeleri hedef almaya devam eden İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güney ve doğu kesimlerine özellikle Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine yönelik hava saldırılarını ve topçu atışlarını yoğunlaştırdı.

İsrail ordusu, Gazze kentinde saldırı tehdidinde bulunduğu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 4 okulu hedef aldı.

Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir kaynak, AA muhabirine, İsrail ordusunun dronlarla Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 5 Filistinlinin cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.

Aynı kaynak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesine düzenlediği saldırı sonrası hastaneye 4 Filistinlinin cenazesi ile çok sayıda yaralının ulaştırıldığını aktardı.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki bir kaynak, İsrail ordusunun, Sabra Mahallesi'nde hayır kuruluşlarınca yardım dağıtımı için kullanılan bir depoyu vurduğunu, bombardımanda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait dronun Zeytun Mahallesi'ndeki Sıkke Caddesi'ni hedef alması sonucu 1 kadın yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentinde Sahabe Tıp Merkezi yakınındaki bir evi vurdu, saldırıda 1 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

Gazze'deki Nasır Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda ilk belirlemeye göre 13 Filistinli yaşamını yitirdi, 50 kişi de yaralandı.

El-Avde Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonrası hastaneye 1 ölü, 23 yaralı getirildiği belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu Mevasi bölgesini hedef aldı. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Han Yunus'un kuzeyindeki El-Ketibe bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusunun saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi.