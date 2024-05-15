İsrail Saldırılarında 8 Filistinli Öldü, 11 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 8 Filistinli Öldü, 11 Kişi Yaralandı

İsrail Saldırılarında 8 Filistinli Öldü, 11 Kişi Yaralandı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği hava saldırılarında ikisi çocuk 8 Filistinli öldü, 11 kişi yaralandı. İsrail, havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nin farklı yerlerini hedef aldı. Saldırılarda 3 ev ve bir grup Filistinli de hedef alındı. İsrail güçleri, konutlara ve binalara saldırılarını sürdürürken, savaş uçakları da mülteci kampına hava saldırıları düzenledi.

15.05.2024 06:45
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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği hava saldırılarında ikisi çocuk 8 Filistinli öldü, 11 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail bu gece havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nin farklı yerlerini hedef aldı

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin farklı yerlerinde 3 eve düzenlediği hava saldırılarında ikisi çocuk 7 Filistinli öldü, 9 kişi yaralandı.

İsrail'in, insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled'deki Eski Gazze Caddesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu ise bir kişi öldü, iki kişi de ağır yaralandı.

İsrail, savaş uçaklarıyla Cibaliya'ya ve Gazze şehrinin Er-Rimal ve Ez-Zeytun mahallesi de dahil farklı mahallelerine şiddetli hava saldırıları düzenlerken, hücumbotlarla Gazze Şeridi'nin kuzey kıyısını, topçu ateşiyle de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat kampını bombaladı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın Es-Selam mahallesi ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ve çeşitli bölgelerde konutlara ve binalara saldırılarını sürdürürken, İsrail savaş uçakları da Refah'taki Yebna Mülteci Kampı'na hava saldırıları düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 8 Filistinli Öldü, 11 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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