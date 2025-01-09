İsrail Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'de hava ve topçu saldırıları düzenleyerek 9 Filistinlinin ölümüne yol açtı.

09.01.2025 13:16
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, gece boyunca, Sevdaniyye, Muhabarat, Kerame, başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeybatı bölgelerini vurdu. Saftavi bölgesi ise topçu atışlarıyla hedef alındı.

İsrail güçleri ayrıca kuzeyde yer alan Cibaliya'daki Nezle beldesi ile Beyt Hanun'un yanı sıra güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde konutları bombalamaya devam etti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki yerinden edilmiş kişilerin barındığı Razi Okulu içerisinde yer alan çadırı vurduğunu, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Güneyde ise Han Yunus'un doğusundaki Absan Cedide beldesinin doğusu, topçu atışlarıyla vuruldu; mücavir belde Huzaa'nın doğusuna da ateş açıldı.

İsrail güçleri, Refah kentinin Mevasi bölgesi ile batısındaki Azbe Nada bölgesini de bombaladı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled bölgesinde yer alan bir evi hedef aldığı saldırıda 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ise Deyr Belah beldesine gece düzenlenen saldırıda yaralanan bir Filistinli sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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