İsrail Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ikisi çocuk, 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi'nde sivilleri hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesine düzlediği saldırıda biri çocuk, 3 Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu.

Ayrıca İsrail'in daha önce Han Yunus kentine ve Gazze kentinin batısına düzenlediği saldırılarda da yaralanan biri çocuk, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ve zırhlı araçları Gazze kentinin doğu bölgelerine, İsrail deniz kuvvetleri ise Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesine saldırılar düzenledi.

Han Yunus kentinin güney ve doğusu ile Şucaiyye ve Tuffah mahalleleri ve Gazze kentinin doğusundaki bazı bölgeler de gece saatlerinden bu yana yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldı.