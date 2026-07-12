İsrail saldırılarında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail saldırılarında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

12.07.2026 14:08
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Ateşkesine rağmen İsrail ordusu, Gazze'de 9 yaşındaki bir çocuğun ölümüne yol açtı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar, Gazze'de can almaya devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan En-Nuveyri Tepesi bölgesine açtığı ateş sonucu 9 yaşındaki Tala Cuma Ebu Matar yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Satr el-Garbi bölgesine dün düzenlenen İsrail saldırısında yaralanan Muhammed Macid Ebu Suneyde ile Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda önceki gün İsrail askerlerinin açtığı ateşte ağır yaralanan Mahmud Muhammed Tevfik Muslih de tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusunun Han Yunus'un güneybatısındaki El-İklimi bölgesine rastgele ateş açtığı, zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların isabet aldığı ve büyük panik yaşandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Mevasi bölgesinde işgal ve askeri tahkimat faaliyetlerini sürdürdüğü, bu kapsamda toprak setler ve güvenlik bariyerleri inşa ettiği aktarıldı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse hemen her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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