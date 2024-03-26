İsrail saldırılarında ailesini kaybeden küçük kız çocuğu yetim ve evsiz kaldı

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İsrail'in saldırılarında bütün ailesini kaybeden küçük kız çocuğu Cena Mesud, hem yetim hem de evsiz kalmanın acısını yaşıyor.

İsrail'in Gazze'de 6'ncı ayına giren saldırılarında yüzlerce çocuk yetim ve öksüz kaldı. Bunlardan biri de Gazzeli küçük Cena.

Küçük kızın tüm ailesi, dedesi Halid Cemil Ahmed Mesud oldu. Dede ve torun Refah'ta küçük bir çadırda, yaşamak için gerekli en temel ihtiyaçların bile karşılanmadığı bir hayat sürüyor.

Önce evlerinden oldular

Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi sakinlerinden olduklarını kaydeden dede Mesud, savaş ilk başladığında İsrail ordusunun, güneye gitmeleri için broşürler dağıttığını ancak başlangıçta bunu pek dikkate almadıklarını belirtti.

Savaşın şiddetlenmesiyle birlikte kendi ailesinin, Şeyh Rıdvan'dan El-Megazi Mülteci Kampı'na, ardından da Refah'a, kızının ise (Cena'nın annesi) ailesiyle birlikte Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah'a göç ettiğini aktardı.

Sefil bir hayata mahkum edildiler

Üzerlerinde ince kıyafetlerle ve yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla evlerini terk ettiklerini, o zamanlar havanın sıcak olduğunu kaydeden dede, "Yerimizden edildikten sonra hayat çok güçleşti, mutfağı bile olmayan küçük bir odada yaşamak zorunda kaldık. Hayatımız allak bullak oldu." dedi.

Ailenin sabit bir aylık geliri olmadığını ve savaş uzadığı için de birikimlerinden harcadıklarını kaydeden Mesud, "Kum üstünde yaşıyoruz. Sefil bir hayat. Buna hayat denmez." diyerek içinde bulundukları zorlu yaşama dikkati çekti.

Torunu, yetim ve öksüz kaldı

Kızı ve eşinin Deyr Belah'taki evlerinin bombalanma haberini 2 gün sonra aldıklarını ve hemen Refah'tan Deyr Belah'a gittiklerini anlatan dede Mesud, "Gittiğimizde, tek kurtulanın Cena olduğunu gördük. Annesi, babası ve kardeşleri ölmüştü. Cena'nın amcasının kızı da aynı kaderi paylaştı. Annesi, babası ve 8 kardeşi öldü. Bu iki kız çocuğu tek başlarına kaldılar, ailelerini kaybettiler." ifadelerini kullandı.

Dedesi AA muhabirine yaşadıklarını anlatırken onun yanından ayrılmayan küçük Cena ise "Benim bütün ailem şehit oldu, annem, babam ve kardeşlerim." dedi.

Ailesiz ve evsiz barksız kaldıktan sonra Refah'ta küçük bir çadırda dedesiyle yaşamaya başlayan Cena, İsrail'in, Refah'a saldırı düzenlemesinden de korktuğunu dile getirdi.

Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Mart'ta yaptığı açıklamada 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a olası kara saldırısına ilişkin, "Refah'a gireceğiz ve kesin zafere ulaşacağız." demişti.