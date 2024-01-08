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İsrail saldırılarında Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü ve 99 yaralı getirildi - Son Dakika
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İsrail saldırılarında Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü ve 99 yaralı getirildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü ve 99 yaralı getirildiği bildirildi. İsrail ordusunun gece geç saatlerde düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail saldırılarında Aksa Şehitleri Hastanesi\'ne 73 ölü ve 99 yaralı getirildi
08.01.2024 - 10:34,
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İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü ve 99 yaralı getirildiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü ve 99 yaralı getirildiği ifade edilirken, başka bir detay paylaşılmadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun, gece geç saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyindeki kentlere düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinlinin öldürüldüğünü aktarmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü ve 99 yaralı getirildi - Son Dakika
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