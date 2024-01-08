İsrail saldırılarında Aksa Şehitleri Hastanesi\'ne 73 ölü ve 99 yaralı getirildi

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü ve 99 yaralı getirildiği bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, son 24 saatte Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü ve 99 yaralı getirildiği ifade edilirken, başka bir detay paylaşılmadı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun, gece geç saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyindeki kentlere düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinlinin öldürüldüğünü aktarmıştı.
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