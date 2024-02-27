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İsrail Saldırılarında Binlerce Öğrenci Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırılarında Binlerce Öğrenci Hayatını Kaybetti

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 Ekim 2023'ten bu yana 5 bin 379 öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, 8 bin 888 öğrencinin yaralandığı belirtildi. İsrail güçlerinin Batı Şeria'da da 48 öğrenciyi öldürdüğü, 305 öğrenciyi yaraladığı ve 97 öğrenciyi gözaltına aldığı ifade edildi. Gazze'de 255 öğretmen ve eğitimcinin öldürüldüğü, 891'inin yaralandığı, Batı Şeria'da ise 6 eğitim çalışanının yaralandığı ve 73 personelin gözaltına alındığı bildirildi. İsrail ordusunun Gazze'de 351 okulu bombaladığı ve bunlardan 65'inin UNRWA'ya bağlı olduğu vurgulandı. Gazze'de 40 okulun tamamen yıkıldığı, 111 tanesinin ağır hasar aldığı, Batı Şeria'da ise 57 okulun baskınlara maruz kaldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'ndeki 620 bin öğrencinin İsrail saldırıları nedeniyle eğitimden mahrum kaldığına dikkat çekildi. Toplamda ise İsrail'in saldırılarında en az 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.

27.02.2024 16:17  Güncelleme: 16:32
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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 bin 379 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aylardır Gazze ve Batı Şeria'da sürdürdüğü saldırılarda ölen ve yaralanan öğrencilere ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'nde 144 gündür devam eden saldırılarda 5 bin 379 öğrencinin öldüğü, 8 bin 888 öğrencinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da 48 öğrenciyi öldürdüğü, 305 öğrenciyi yaraladığı, 97 öğrenciyi ise gözaltına aldığı ifade edildi.

Gazze'de 255 öğretmen ve eğitimcinin öldürüldüğü, 891'inin de yaralandığı belirtilirken, Batı Şeria'da ise 6 eğitim çalışanının yaralandığı, 73 personelin de gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 351 okulu bombaladığı ve bunlardan 65'inin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı olduğu vurgulandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 40 okulun tamamen yıkıldığı, 111 tanesinin ağır hasar aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'da ise 57 okulun baskınlara maruz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'ndeki 620 bin öğrencinin 7 Ekim 2023'ten beri İsrail saldırıları nedeniyle eğitimden mahrum kaldığına dikkati çekildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında Binlerce Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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