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İsrail Saldırılarında Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu. Filistinli gazeteci Ali Salim Ebu Acve'nin İsrail bombardımanında hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen gazeteci sayısı 110'a yükseldi. Gazeteci Enes en-Neccar ise Gazze'de yaşananlar karşısında dünyanın duyarsızlığından dolayı mesleğini bıraktığını açıkladı.

İsrail Saldırılarında Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti
07.01.2024 - 19:45,
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Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli gazeteci Ali Salim Ebu Acve'nin Gazze kentinde görevini ifa ettiği sırada İsrail bombardımanında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ebu Acve'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 110'a yükseldiği ifade edildi.

İnsanlığın ne demek olduğunu anlamayan dünyaya haber iletmek istemedi, mesleğini bıraktı

Öte yandan Gazze'de gazetecilik yapan Enes en-Neccar, Gazze'de yaşananlar karşısında dünyanın duyarsızlığından yakınarak bu acımasız savaşta mesleğini bıraktığını açıkladı.

Neccar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haber takibini burada sonlandırıyorum. Ailemle güvenli yer aramak, duyguların ya da insanlığın ne demek olduğunu anlamayan dünyaya iletilmek üzere haber aramaktan bin kat daha iyi." ifadelerine yer verdi.

İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci meslektaşları için Allah'tan rahmet dilediğini kaydeden Neccar, "bu acımasız savaşta gazetecilik çalışmalarına son verdiğini" belirtti.

Kaynak: AA
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