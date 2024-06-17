İsrail Saldırılarında Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, saldırılar sonucu öldürülen gazetecilerin sayısının 151'e yükseldiğini açıkladı. İsrail'in Gazze'deki gazetecileri kasıtlı olarak öldürdüğü ve haberlerin kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla hareket ettiği belirtilmişti. Saldırılarda ise binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı.

17.06.2024 14:11
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

"Filistin" gazetesinde görev yapan Mahmud Kasım'ın İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 151'e yükseldiği belirtildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" vurgulanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 347 Filistinli öldürüldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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