Gazze'de İsrail saldırılarında 37 annenin öldüğü belirtildi

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GAZZE, 22 Mart (Xinhua) -- Filistin Kızılay Derneği, Arap dünyasının her yıl 21 Mart'a denk gelen Anneler Günü'nü kutladığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında günde en az 37 annenin öldürüldüğünü belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Tutuklular ve Eski Mahkumlar İşleri Komisyonu ve Filistin Esirler Cemiyeti, Anneler Günü dolayısıyla yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarının Filistinli anne ve çocukların kitlesel ölümüne neden olduğunu vurguladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun geçtiğimiz Ekim ayından bu yana bölgede kadınlara yönelik toplu tutuklamalar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail'in anneler de dahil olmak üzere Filistinli kadın mahkumlara karşı işlediği suç ve ihlaller 7 Ekim 2023'ten sonra keskin biçimde arttı. Bu ihlaller arasında en fazla öne çıkan ise kocalarına veya oğullarına baskı yapmak için annelerin rehine olarak tutuklanması ve çok ağır koşullarda alıkonulması" ifadesi yer aldı.

Aralarında sosyal aktivistlerin de bulunduğu Filistinli kadın mahkumların büyük çoğunluğu tahrik suçundan yahut idari gözaltı kararıyla tutuklandı.

Açıklamada uluslararası kadın örgütleri ve hareketleri, İsrail tarafından alıkonan kadın mahkumlar dahil olmak üzere Filistinli kadınlara karşı işlenen "korkunç suçlar" karşısında sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı.