İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazesi Ankara\'da defnedildi

İsrail'in saldırılarında yaralanan ve tedavi için bulundukları Türkiye'de yaşamını yitiren 2 Filistinlinin cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yaralanan ve tedavileri için Bilkent Şehir Hastanesine getirilen Amina Ouda Hassen İsa ve kanser hastası olan Jelal Mesud Abdulmuti Murad'ın cenazeleri, Hacı Bayram Veli Camisi'ne getirildi.

Filistinliler için öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

Cenazeler Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.