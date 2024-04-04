Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında her saat yaklaşık 4 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin yönetimine bağlı Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, "5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü" öncesinde Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin bir rapor yayımladı.
Rapora göre, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 350 çocuk yaşamını yitirdi.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin yüzde 44'ü çocuk.
Bu da İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde her saat yaklaşık 4 çocuğu öldürdüğü anlamına geliyor.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan ve halen kayıp durumda olan 7 bin kadın ve çocuk bulunuyor. Bu da Gazze'deki toplam kayıp sayısının yüzde 70'ine tekabül ediyor.
Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 117'si çocuk 455'ten fazla Filistinliyi öldürdü, 724'ü çocuk 4 bin 700 Filistinliyi yaraladı.
Ayrıca Batı Şeria'da 2023'ün başından bu yana 710'u çocuk 1620 Filistinli zorla yerinden edildi, 500'ü 7 Ekim'den itibaren olmak üzere 1085 çocuk gözaltına alındı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 17 bin çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 bin 37 Filistinlinin öldüğü, 75 bin 668 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Saldırılarında Her Saat Yaklaşık 4 Çocuk Hayatını Kaybediyor - Son Dakika
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