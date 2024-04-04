İsrail Saldırılarında Her Saat Yaklaşık 4 Çocuk Hayatını Kaybediyor - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında Her Saat Yaklaşık 4 Çocuk Hayatını Kaybediyor

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun raporuna göre, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında her saat yaklaşık 4 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin yüzde 44'ü çocuk olup, Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan ve kayıp durumda olan 7 bin kadın ve çocuk bulunmaktadır. Ayrıca, Batı Şeria'da da 7 Ekim'den bu yana 117'si çocuk 455'ten fazla Filistinli öldürüldü ve 724'ü çocuk 4 bin 700 Filistinli yaralandı. UNICEF verilerine göre, Gazze'de ise yaklaşık 17 bin çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti.

04.04.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
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Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında her saat yaklaşık 4 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin yönetimine bağlı Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, "5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü" öncesinde Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 350 çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin yüzde 44'ü çocuk.

Bu da İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde her saat yaklaşık 4 çocuğu öldürdüğü anlamına geliyor.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan ve halen kayıp durumda olan 7 bin kadın ve çocuk bulunuyor. Bu da Gazze'deki toplam kayıp sayısının yüzde 70'ine tekabül ediyor.

Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 117'si çocuk 455'ten fazla Filistinliyi öldürdü, 724'ü çocuk 4 bin 700 Filistinliyi yaraladı.

Ayrıca Batı Şeria'da 2023'ün başından bu yana 710'u çocuk 1620 Filistinli zorla yerinden edildi, 500'ü 7 Ekim'den itibaren olmak üzere 1085 çocuk gözaltına alındı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 17 bin çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 bin 37 Filistinlinin öldüğü, 75 bin 668 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Çocuk, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında Her Saat Yaklaşık 4 Çocuk Hayatını Kaybediyor - Son Dakika

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