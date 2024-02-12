İsrail Saldırılarında İki İsrail Askeri Daha Öldü - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında İki İsrail Askeri Daha Öldü

İsrail Saldırılarında İki İsrail Askeri Daha Öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda Adi Eldor ve Alon Kleinman adlı iki askerin öldüğünü duyurdu. Saldırılar sonucunda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 566'ya yükseldi. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda ise 28 bin 176 Filistinli öldü, binlerce kişi yaralandı. Sivil altyapı da tahrip ediliyor.

12.02.2024 08:43
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İsrail ordusu, 4 aydan fazla süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda iki askerinin daha öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda Adi Eldor ile Alon Kleinman adındaki iki askerin öldürüldüğü, üç askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 229'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 566'ya yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze Şeridi güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişi öldürüldü, yüzlerce kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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