İsrail saldırılarında öldürülen Gazze çocukları, son 4 yılda dünya genelindeki savaşlarda öldürülen çocuk sayısını aştı - Son Dakika
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İsrail saldırılarında öldürülen Gazze çocukları, son 4 yılda dünya genelindeki savaşlarda öldürülen çocuk sayısını aştı

BM UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısını aştığını açıkladı. Lazzarini, bu durumu 'sarsıcı' olarak nitelendirerek, çocukların geleceği üzerinde yürütülen bir savaş olduğunu belirtti. Grafiklerle desteklenen açıklamada, Gazze'de öldürülen çocuk sayısının 12 bin 300'ün üzerinde olduğu ifade edildi.

12.03.2024 22:37  Güncelleme: 22:38
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında Gazze'de öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğunu açıkladı.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen çocuklara ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuklara ilişkin istatistiği "sarsıcı" olarak nitelendiren Lazzarini, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi'nde öldürülen çocukların dünyada son 4 yılda yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların toplamından fazla olduğunu belirtti.

"Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş"

Lazzarini, "Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş." ifadelerini kullandı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, BM ve Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine dayanarak hazırlanan, Gazze'de 7 Ekim'den 29 Şubat'a kadar öldürüldüğü bildirilen çocuk sayıları ile son 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayılarını gösteren bir grafiği de paylaştı.

Grafikte, son 4 yıldaki savaşlarda öldürülen çocuk sayısı 12 bin 193 iken, Gazze'de öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısı 12 bin 300'ün üzerinde olduğu aktarıldı.

Lazzarini, Gazzeli çocuklar için derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında öldürülen Gazze çocukları, son 4 yılda dünya genelindeki savaşlarda öldürülen çocuk sayısını aştı - Son Dakika

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