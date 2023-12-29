İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 21.320\'ye yükseldi

GAZZE, 29 Aralık (Xinhua) -- Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21.320'ye yükseldiğini ve saldırılarda 55.603 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Eşref el-Kudra Perşembe günü yaptığı açıklamada son 24 saat içinde Gazze'de en az 210 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 104 ambulans ve 142 sağlık kuruluşunu kasıtlı olarak hedef aldığını kaydeden sözcü, sağlık kuruluşlarının korunması ve devre dışı kalan hastanelerin yeniden faaliyete geçirilmesi için uluslararası kuruluşlara müdahale çağrısında bulundu.

Öte yandan Hamas'ın Gazze'deki medya ofisi Perşembe günü 2 gazetecinin İsrail saldırılarında öldürüldüğünü ve 7 Ekim'den bu yana öldürülen toplam gazeteci sayısının 105'e yükseldiğini duyurdu.