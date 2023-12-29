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İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 21 bin 507'ye çıktı - Son Dakika
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İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 21 bin 507'ye çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 84 gündür sürdürdüğü saldırılarda son 24 saatte 187 Filistinli daha öldü. Böylelikle saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 21 bin 507'ye yükseldi. Ayrıca 312 Filistinli de yaralandı.

İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 21 bin 507\'ye çıktı
29.12.2023 - 14:55,
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 187 artarak, 21 bin 507'ye çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 84 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 187 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 312'sini de yaraladığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 507'ye, yaralı sayısının da 55 bin 915'e yükseldiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 21 bin 507'ye çıktı - Son Dakika
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