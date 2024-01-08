Gazze\'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 23.000\'i aştı

GAZZE, 8 Ocak (Xinhua) -- Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 23.000'i aştığını duyurdu.

Bakanlığın Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 249 Filistinliyi öldürdü ve 510 Filistinliyi yaraladı.

Böylelikle 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 23.084, yaralananların sayısıysa 58.926'ya yükseldi.