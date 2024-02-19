Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 29.000'i aştı - Son Dakika
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Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 29.000'i aştı

Gazze\'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 29.000\'i aştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında son 24 saatte 107 Filistinlinin öldüğünü ve 145 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. Bu son güncellemeyle birlikte çatışmaların başladığı tarihten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 29.092'ye, yaralı sayısı ise 69.028'e yükseldi. Açıklamada, enkaz altında başka ölü ve yaralıların da bulunduğu belirtildi.

19.02.2024 17:41  Güncelleme: 17:43
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GAZZE, 19 Şubat (Xinhua) -- Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 29.000'i aştığını duyurdu.

Bakanlıktan Pazartesi günü yapılan yazılı basın açıklamasına göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 107 Filistinliyi öldürürken 145 Filistinliyi de yaraladı.

Bu son güncellemeyle birlikte çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 29.092'ye, yaralı sayısı ise 69.028'e yükseldi.

Açıklamada, yoğun bombardımanın yanı sıra sivil savunma ve ambulans ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında başka ölü ve yaralıların da bulunduğu vurgulandı.

Kaynak: Xinhua

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 29.000'i aştı - Son Dakika
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