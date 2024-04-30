İsrail saldırılarında ölü sayısı 34.488'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail saldırılarında ölü sayısı 34.488'e yükseldi

İsrail saldırılarında ölü sayısı 34.488\'e yükseldi

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 34.488'e yükseldi. Son 24 saat içinde İsrail ordusu 34 Filistinliyi öldürürken, 68 Filistinli de yaralandı. İsrail saldırılarının başladığı tarihten bu yana toplam ölü sayısı 34.488'e, yaralı sayısı ise 77.643'e ulaştı. Sivil savunma ve ambulans ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında hala ölü ve yaralılar bulunmaktadır.

30.04.2024 10:58
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ÇEKİM TARİHİ: 29 Nisan 2024

1. Hastanede tedavi edilen yaralı çocukların çeşitli görüntüleri

2. Yıkılmış binaların çeşitli görüntüleri

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 34.488'e yükseldi.

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 34 Filistinliyi öldürürken, 68 Filistinliyi de yaraladı.

Böylece, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam ölü sayısı 34.488'e, yaralı sayısı ise 77.643'e ulaştı.

Bakanlık, yoğun bombardımanın yanı sıra sivil savunma ve ambulans ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında halen ölü ve yaralıların bulunduğunu kaydetti.

Filistin'in resmi haber ajansı Wafa'ya göre, İsrail Pazar gecesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan üç konuta düzenlediği hava saldırısında en az 20 Filistinliyi öldürdü.

Yerel kaynakların Xinhua'ya yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin halen enkaz altında olduğu ve sivil savunma ekiplerinin kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Filistin'in Gazze kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında ölü sayısı 34.488'e yükseldi - Son Dakika

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