İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli karate şampiyonunun hayalleri yıkıldı

İsrail'in Gazze saldırılarında başından yaralanan, ayağı kesilen ve halen komada bulunan karate şampiyonu Filistinli genç kadın Nağam Ebu Semra'nın yalnız evi değil spor hayatıyla ilgili hayalleri de yerle bir oldu.

İsrail ordusunun 17 Aralık'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki evi yıkılan Nağam, başından yaralanırken sağ ayağını da kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi'nde birçok kez ameliyat geçiren Nağam, hala aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde komada bulunuyor.

Batı Şeria ve Gazze'de çok kez karate müsabakalarına çıkan ve Filistin şampiyonluğu da bulunan Nağam'ın babası Mervan Ebu Semra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor federasyonlarına çağrı yaparak geç olmadan kızının hayatını kurtarmaları için acil müdahalede bulunmalarını istedi.

Nağam'ın durumu gün geçtikçe kötüleşiyor

İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki evlerini bombaladığında kızının ağır yaralandığını kaydeden Ebu Semra, "Nağam kafa travması geçirdi, sağ ayağı kesildi, sol kolunda kırıklar vardı ve omzu çıkıktı." dedi.

Ebu Semra, kızının ilk günden itibaren komada olduğunu ve sağlık durumunun gün geçtikçe kötüleştiğini ifade etti.

Gazze'deki hastanelerin imkanları kısıtlı

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin imkanlarının kısıtlı olduğunu, İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle gerekli tıbbi cihaz ve ekipmanın bulunmadığını vurgulayan Ebu Semra, hastanelerde kızının durumuna benzer çok fazla vaka bulunduğunu belirtti.

Ebu Semra, sağlık ekiplerinin kızının iyileşmesi için yoğun çaba sarf ettiğini, Nağam'ın birçok kez ameliyat edildiğini aktardı.

Uluslararası şampiyonluk hayalleri vardı

Kızı Nağam'ın birinci sınıf bir sporcu olduğunu dile getiren Ebu Semra, "Nağam, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde tanınan bir sporcu ve Filistin'de birden fazla şampiyonluğu var." diye konuştu.

Ebu Semra, İsrail'in sadece evlerini değil kızının bölgesel ve uluslararası şampiyonluk hayallerini de yıktığını söyledi.

Filistinli baba, kızının tedavi için Gazze dışına çıkarılmasını istiyor

"Kızımın sağlık durumundan endişe ediyorum. Gazze'de gerekli tedaviye erişim sağlanamadığı için Nağam şu ana kadar uyanmadı." diyen acılı baba, spor federasyonlarından, Gazze'deki Gençlik ve Spor Yüksek Konseyinden ve dünyadaki tüm sporseverlerden kızının tedavi için Gazze dışına çıkışına müsaade edilmesi konusunda destek istedi.

Gazze'deki hükümet, önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail ablukası ve saldırıları nedeniyle yaşanan insani felaketin gölgesinde 6 bin yaralının tedavi için "acilen" Gazze dışına çıkarılması gerektiğini bildirmişti.