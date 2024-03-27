İsrail Saldırılarından Etkilenen Filistinli Üçüz Bebeklerin Hayatı Tehlikede

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nden ayrılarak güneye göç etmek zorunda kalan Filistinli anne Nezihe Avad, yetersiz beslenme nedeniyle 2 kiloya kadar düşen üçüz bebekleri Melek, Hıdır ve Mustafa'nın hayatından endişe ediyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde binlerce hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ta baskın düzenledi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmaya aldı. Baskında 800'den fazla kişinin İsrail güçleri tarafından alıkonularak sorgulandığı ve 170'ten fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
İsrail'in güneye göçe zorladığı 44 yaşındaki Filistinli anne Avad, Gazze'nin kuzeyinde yaşanan açlık ve kıtlık nedeniyle üçüz bebeklerine süt dahi bulamadığını, bebeklerin giderek zayıfladığını ve sağlık sorunları yaşadığını anlattı.
Güneye yürüyerek gelebildi
AA muhabirine konuşan Filistinli anne Avad, İsrail ordusunun kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 6 gün boyunca çok zor şartlar altında hayata tutunabildiklerini dile getirdi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güney bölgesine kadar çocuklarıyla birlikte yürüyerek geldiğini anlatan Avad, "Yetersiz beslenmeden kaynaklı sıkıntılar yaşayan üçüz bebeklerimle birlikte Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nden, Gazze Şeridi'nin güneyine gitmek üzere ayrılmak zorunda kaldık." dedi.
Filistinli anne, sığınacak yeni bir yer buluna kadar şimdilik üçüzleri Melek, Hıdır ve Mustafa ile birlikte kendileri gibi yerinden edilmiş bir başka aileyle aynı çadırı paylaştıklarını söyledi.
8 kilo olması gereken üçüzler 2 kiloya kadar düştü
Filistinli anne Avad, "Çocuklarım, süt ve yiyecek eksikliği nedeniyle yetersiz beslenmeden muzdarip, son zamanlarda çok zayıfladılar." dedi.
Avad, üçüzlerinin normalde 8 kilo olması gerekirken zayıflayarak 2 kiloya düştüğünü ve bu durumun sağlık standartlarına göre son derece tehlikeli olduğunu vurguladı.
Çaresiz anne acil gıda ve tıbbi bakım istiyor
Üçüzlerinin hayatından endişe ettiğini dile getiren çaresiz anne, acil yardım beklediklerini söyledi.
Filistinli anne "dayanılmaz şartlarda" olduklarına işaret ederek, üçüzlerinin iyileşmesi ve güçlenmesi için gıda ve tıbbi bakım talebinde bulundu.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hayat şartlarının tam anlamıyla "felaket" olduğunu vurgulayan Avad, İsrail ordusunun uyguladığı kuşatma nedeniyle halkın gıdaya ulaşımının çok güç olduğunu ve insanların beslenme konusunda büyük sıkıntı yaşadığını dile getirdi.
İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıkların görüldüğü Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
UNRWA'dan 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.
BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 414 Filistinli öldürüldü, 74 bin 787 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Saldırılarından Etkilenen Filistinli Üçüz Bebeklerin Hayatı Tehlikede - Son Dakika
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