İsrail saldırısı altında olan Lübnan'daki Türkmen dernekleri desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Erdoğan'a teşekkür etti

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İsrail'in yoğun saldırısı altında olan Lübnan'daki Türkmen dernekleri, İsrail saldırılarının sebep olduğu sıkıntıları yaşayan Lübnan halkına desteğinden dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını görüşmek üzere bir araya gelen Lübnan Türk Kültür Derneği, Lübnan Türk Kardeşlik Derneği, Duris Hayır İşi Türkmen Derneği, Havara Kalkınma Türkmen Derneği ve Trablus Türkmen Derneği toplantının ardından ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, Lübnan'ın maruz kaldığı yıkıcı savaş ve bu savaşın tüm kesimleriyle Lübnan halkına sıçrayan etkileri karşısında birlik ve dayanışmanın, saldırılara karşı birlikte durmanın önemi vurgulandı.

Bildiride, "Lübnan'a ve halkına verdiği samimi destekle yanımızda duran dost ülkelerin ve halkların dayanışmasını yüksek takdirle karşılıyoruz. Bu destek, hem Lübnan'a verdikleri açık destek ifadeleriyle hem de bu zor koşullar altında Lübnanlıların ihtiyaç duyduğu maddi yardımları göndermeleriyle kendini göstermektedir." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm kurumlarıyla Türkiye'nin bu ülkelerin başında geldiği belirtilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Dost Türkiye devleti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Lübnan ve halkının ihtiyaç duyduğu hiçbir desteği esirgememiştir. Bu destek, özellikle 2006 savaşı sonrasında etkili ve anlamlı bir şekilde başlayıp, İsrail'in yıktığı okulların yeniden inşasından hastane ve sağlık merkezlerinin kurulmasına kadar çeşitli projelerle Lübnan'ın farklı bölgelerini ve tüm kesimlerini kapsamıştır."

Projelerin Lübnan'ın farklı kesimlerini ve çeşitli bölgelerini kapsadığı, 2019 yılı sonlarında başlayan son ekonomik kriz sırasında zirveye ulaştığı ifade edilen bildiride, her zaman Lübnan halkının yanında olan Türkiye'nin İsrail saldırılarının başlamasından sonra ilk yardım eli uzatan ülkelerden biri olmasının şaşırtıcı olmadığı kaydedildi.

Bildiride, "Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyetine, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, tüm Türk kurumlarına ve dost Türk halkına Lübnan'a ve halkının her kesimine verdikleri samimi ve sürekli destekten dolayı derin şükran ve minnettarlığımızı ifade etmek isteriz." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan ve halkına verdiği desteği her platformda açıkça dile getirdiği ve bu desteğin TİKA, Büyükelçilik ve diğer kurumlar aracılığıyla Lübnan halkına yapılan yardımlarla somut hale geldiği belirtilen bildiride, Türkmen derneklerinin Türkiye'nin desteklerinden dolayı gurur, şükran ve minnet duydukları aktarıldı.