İsrail ordusunun elektrik jeneratörünü tahrip ederek elektriğini kestiği Endonezya Hastanesi'nin yoğun bakım bölümünde tedavi gören hastalardan 2'sinin öldüğü bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Berş, İsrail güçlerinin Endonezya Hastanesi'ni kuşatması ve elektrik jeneratörünü tahrip etmesi sonucu elektrik kesintisi nedeniyle hastanenin yoğun bakım bölümünde tedavi gören 2 hastanın yaşamını yitirdiğini belirtti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Tel ez-Zater Mahallesi'nde bulunan El-Avde Hastanesi ile Beyt Lahiya beldesinde bulunan Endonezya Hastanesi'ne top atışlarıyla saldırı düzenlediği belirtilmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Saldırısı: Endonezya Hastanesi'nde 2 Hasta Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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