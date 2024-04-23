İsrail Saldırısı Sonrası Gazze\'de Evsiz Kalanlar

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ÇEKİM TARİHİ: 20-22 Nisan 2024

1. İsrail saldırısı sonrası çeşitli görüntüler

3. SES 2 (Arapça): Gazze sakini

4. SES 3 (Arapça): Gazze sakini

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik askeri operasyonlarını kısa süre önce sona erdirip bölgeden çekildi. İsrail operasyonundan sonra evsiz kalan pek çok kişi ise nereye gideceğini bilemez hale geldi.

"Bu mahallede yıkım var. Bu binada mühendis, doktor ve öğretmen olan siviller yaşıyordu. Bombardımana gerek yoktu. Bu mahallede hiç düşmanlık yoktu, sakinleri barışçıldı."

"Ne diyebilirim ki? Söylenecek bir şey yok. Gördüğünüz yıkım her şeyi anlatıyor.

Ben enkaz yüzünden ağlamıyorum. Anılarım, hayatım ve şu anki durumum için ağlıyorum. Çocuklarımın gözlerine baktığımda onlara ne söyleyeceğimi bilemiyorum."

"İçinde yaşayabilmek için çok emek verdiğim evimi, tüm eşyalarımı ve mobilyaları kaybettim. Tüm hayallerimiz buradaydı.

Filistin halkını yok ediyorlar ve bize soykırım uyguluyorlar. Herkes de olan bitene sessiz kalıyor. Bu adaletsiz dünya, başımıza gelen yıkımı gözleriyle gördüğü halde hiçbir şey yapmıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Filistin'in Gazze kentinden bildiriyor.

(XHTV)