İsrail Saldırısında 1 Ölü, 4 Yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, kamptaki Blok 9 bölgesinde Ebu Zahir ailesine ait evi keşif uçaklarıyla hedef aldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını hemen her gün sürdürüyor.

Gazze'de sadece Kurban Bayramı süresince İsrail saldırılarında 33 kişinin hayatını kaybettiği, en az 130 kişinin yaralandığı bildirilmişti.