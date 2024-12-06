İsrail Saldırısında 15 Filistinli Hayatını Kaybetti

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GAZZE, 6 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında en az 15 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli kaynaklar ve görgü tanıklarına göre, İsrail savaş uçakları perşembe günü öğleden sonra Beyt Lahiya kasabasında bir evi hedef aldı. Xinhua'ya açıklama yapan Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, saldırıda aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail ordusu olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail ordusunca Gazze'nin güneyinde "insani bölge" olarak belirlenen alandaki yerinden edilmiş kişilere sağlanan hizmetler ve insani yardımların kesilebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Teşkilatın ikmal müdürü Muhammed El Muğire, yaptığı basın açıklamasında, "insani bölgedeki" yakıt sıkıntısının ciddi bir krize neden olduğunu ifade ederek, yakıt tedarikinin engellenmesinin yerinden edilmiş binlerce insanın hayatını tehlikeye attığını vurguladı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 44.580'e yükseldi.