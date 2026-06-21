İsrail Saldırısında 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtıkları ateş sonucu 15 yaşındaki çocuk ayağından yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir grup İsrailli El Halil yakınlarındaki Beyt Ummer kasabasında Filistinlilere ateş açtı.

Saldırıda ayağından gerçek mermiyle vurulan 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.