İsrail Saldırısında 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

21.06.2026 23:43
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Batı Şeria'da İsraillilerin açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki bir çocuk yaralandı, gerginlik sürüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtıkları ateş sonucu 15 yaşındaki çocuk ayağından yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir grup İsrailli El Halil yakınlarındaki Beyt Ummer kasabasında Filistinlilere ateş açtı.

Saldırıda ayağından gerçek mermiyle vurulan 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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